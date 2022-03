Ginnastica: tutti i risultati conseguiti nell'ultimo weekend dalle atlete della 'Riviera dei Fiori' (Foto)

Il calendario agonistico della FederGinnastica continua con gli eventi programmati, anche se la situazione generale non invoglia certo alla competizione sportiva. L’obiettivo della Ginnastica Riviera dei Fiori è quello di far vivere ai giovani ginnasti una vita sportiva la più serena possibile, aspettando tempi migliori.

Per la sezione di ritmica, domenica al PalaMarco di Albenga, si è svolta la prova regionale del Campionato Individuale di ginnastica ritmica settore silver nei livelli tecnici LD ed LE, i più ‘complicati’ con elevate richieste di difficoltà sia al corpo libero che con i piccoli attrezzi (fune, palla, cerchio, clavette e nastro). In questa prova la regione ha partecipato in zona tecnica unica, con oltre 150 ginnaste iscritte.

Per la Riviera dei Fiori i podi sono arrivati dalle ginnaste senior, le più ‘pronte’ in questo momento. Due ottimi argenti nella classifica assoluta per Giulia Carrera con due esercizi eseguiti con grazia e determinazione che hanno ottenuto il miglior punteggio della gara alle clavette ed il terzo al cerchio. Per le senior 3 altro argento per le rivierine conquistato da Alice Frascarelli, con esercizi alla palla e al cerchio . Sicuramente le nostre due ‘ragazze’ sono un esempio di impegno e perseveranza non comuni in questa disciplina, e le giovani del numeroso vivaio societario le seguono con entusiasmo e passione.

Bene anche le altre atlete scese in pedana, con l’allieva 3, Sofia Pugachev col terzo punteggio alle clavette; nelle allieve 4 Giada Caridi 4ª al cerchio e 5ª alle clavette e Lavinia Falcidia miglior punteggio alla fune e 7ª alla palla. Nelle junior 1 Esmeralda Caporusso 7ª alla palla e 10ª al cerchio. I due tecnici presenti ad Albenga, Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion, sono abbastanza soddisfatte, anche se confidano in un futuro più ‘tranquillo’ in cui ci si potrà allenare con la giusta serenità e con la continuità necessaria.

Sempre domenica scorsa, ma a Milano, si è svolta la 1ª prova del Campionato Individuale e Syncro di trampolino elastico. Da alcuni anni il campionato nazionale viene svolto su due zone tecniche, con la qualificazione alla finale nazionale al meglio delle prove previste. Due le ginnaste ponentine junior all’esordio nel settore gold di questa spettacolare disciplina olimpica.

Nelle Junior1 Matilde Sappia, con un errore nel finale dell’esercizio obbligatorio su un salto di valore tecnico elevato appena inserito, ha in parte compromesso il risultato concludendo la gara al decimo posto. Analizzando i punteggi, la sua prestazione era in linea con le avversarie e, nella prossima decisiva prova (Torino), l’obiettivo della qualificazione (passano le prime 6) può essere raggiunto. Nella gara successiva, riservata alle Junior 2, Alice Dosio ha ottenuto un argento, realizzando due routine di salti di buon livello con difficoltà interessanti. Nella gara di Syncro della categoria juniores, le nostre ginnaste, con due esercizi eseguiti al meglio con buona tecnica e sincronia, hanno conquistato un terzo posto molto apprezzato dai tecnici Giulia Bellone, Damiano Giunta e Nicla Londri impegnata in questa occasione nel ruolo di giudice.

Il prossimo evento del calendario vedrà in azione la sezione agonistica di artistica femminile che, domenica 20 marzo, parteciperà alla 1ª prova del Campionato Regionale Individuale livelli LA ed LB. L’organizzazione della gara è stata affidata alla Ginnastica Riviera dei Fiori che, grazie alla collaborazione e la disponibilità delle associazioni presenti al polo sportivo del mercato dei fiori, potrà ospitare questo evento che coinvolgerà circa 120 ginnasti che si alterneranno con esercizi al corpo libero, volteggio e trave.

Nelle prossime settimane ripartirà anche il Green Camp Sanremo, proposta multisport che ha avuto un notevole riscontro nella prima edizione e verrà riproposto da metà marzo a giugno. Varie le discipline che verranno praticate dai partecipanti (dai 6 ai 14 anni), basket, volley, atletica, ginnastica, calcio e giochi sportivi. Sono previsti due allenamenti settimanali di due ore, all’aperto e si svolgeranno nell’ampio ed attrezzato cortile della Scuola Media Pascoli e i confinanti giardini di Villa Nobel resi disponibili dall’Amministrazione nel progetto 'Sport nei Parchi'. Alcune associazioni aderenti ai Centri Coni Nazionali si sono ‘unite’ per realizzare al meglio il camp sotto la guida di tecnici qualificati. Per informazioni si può scrivere alla mail greencampsanremo@gmail.com.