Calcio: dalla Virtus Sanremo al Genoa in Serie A, Marco Maiolino approda alla società rossoblu

Nuovo incarico per il manager della Virtus Sanremo Calcio, Marco Maiolino, al Genoa società di Serie A. Dopo aver iniziato nella Virtus, Maiolino ha conseguito un master in manager calcistico. Nella stagione 2021/22 ha ricoperto il ruolo di consulente marketing alla Imolese (Lega Pro)

Da pochi giorni é diventato team manager della leva 2011 al Genoa. Soddisfazione in casa 'virtussina' poiché, oltre a fare uscire futuri calciatori, dà anche la possibilità di crescere professionalmente in altri ruoli societari. “A Marco – dicono dalla società - i migliori auguri per il nuovo incarico”.