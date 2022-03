Taggia: opere pubbliche, il Sindaco di Taggia risponde alla minoranza "Affermazioni assolutamente non veritiere"

“Leggo le affermazioni degli esponenti di minoranza, ritengo che non siano veritiere e che meritino di essere confutate”: sono le parole del Sindaco di Taggia, Mario Conio, rispondendo agli esponenti de ‘Il Passo Giusto’, intervenuti sul nostro giornale (QUI).

“Partiamo dall’assunto iniziale – prosegue Conio - che il piano triennale delle opere pubbliche non abbia, in parte, adeguata copertura finanziaria. È utile sapere che, come si desume dal nome, tale piano programmi le opere pubbliche, con importi superiori ai 100mila euro, da realizzarsi nel triennio successivo. Nel nostro caso, a dimostrazione della volontà di programmazione e pianificazione del futuro della città, si è deciso di predisporre un programma realmente ambizioso che trova piena copertura economica nelle opere previste del primo anno, e si affida a finanziamenti attraverso mutui, o finanziamenti esterni, per le opere pianificate negli anni successivi. L’inserimento, in questo fondamentale documento programmatico, è utile per ottenere maggiore punteggio e aumentare quindi la possibilità di ottenere finanziamenti anche attraverso il PNRR. Si tratta, quindi, di un passaggio fondamentale per essere pronti non appena si apriranno le possibilità di finanziamento”.

“Altra affermazione non veritiera – va avanti Conio - riguarda quanto detto dalla minoranza sull’intervento antisismico della scuola Pastonchi. È stato riconosciuto, infatti, il finanziamento da fondi PNRR più cospicuo dell’intera Regione in materia di edilizia scolastica. Al Ministero resta esclusivamente il compito di ratificare la graduatoria regionale. Per quanto riguarda la questione di Park 24, abbiamo fatto la scelta di scendere in campo in prima persona con l’acquisto e la rivalutazione dell’area e risolvere i danni tremendi originatisi durante il mandato amministrativo dell’attuale minoranza. Mi si dice che il Comune non abbia i soldi da aggiungere al contributo di Regione Liguria (1,5 milioni di euro) per arrivare al totale di 5 milioni necessari per l’operazione. È chiaro che le risorse arriveranno con un mutuo che è in corso di istruttoria; mutuo recepito nel piano triennale e nel nuovo bilancio già approvato in giunta e che arriverà a breve all’attenzione del Consiglio comunale”.

“Un ultimo passaggio è d’obbligo. Nelle affermazioni che leggo e sento – termina il Sindaco di Taggia - si prendono a esempio altri Comuni del territorio sulla partita riguardante il PNRR facendo confusione e portando esempi non pertinenti. Concludo dicendo che la proposta di collaborazione da parte della minoranza, seppur gradita, arriva forse un po’ tardi, in periodo pre-elettorale. L’amministrazione da tempo sta proponendo e portando a casa risultati con progettazioni, studi di fattibilità, e opere realizzate, aderendo a tutti i bandi in essere. La porta del Comune rimane comunque sempre aperta per eventuali confronti”.