Sanremo: arrivati da pagare i canoni mercatali agli ambulanti, Sorgi "I Dpcm li hanno tolti, chiediamo udienza al Sindaco"

Monta la protesta dei commercianti ambulanti dei mercati del martedì e del sabato a Sanremo per la richiesta del canone mercatale da parte del Comune.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il Consigliere di opposizione Luca Lombardi ha anche presentato un’Interrogazione al Sindaco, anche per evidenziare l'esonero dal pagamento del canone per tutto il 2021 e la sua proroga al 31 marzo prossimo. Palazzo Bellevue, infatti, ha deciso di far pagare agli ambulanti la tassa extra per il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico dei banchi retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2021, tanto che a diversi ambulanti sono già arrivati avvisi di pagamento.

“E’ un canone che non dobbiamo – ha detto Fabrizio Sorgi, presidente provinciale della Fiva Confcommercio – visto che è ben presente una Legge che non lo prevede, mentre il Comune si ostina a riproporlo. Ta l’altro in un momento difficile come quello che stiamo vivendo e quello di Sanremo è l’unico Comune che continua a chiederlo. Noi, come ambulanti, pagavamo a Sanremo, Ventimiglia e Bordighera, un canone apposito oltre alla Tosap e alla Tari, le due tasse previste in tutta Italia. Nel corso della pandemia è stato tolto, grazie ai Dpcm del Governo che, oltre ai pochi ristori che ci sono arrivati, ci ha consentito di rimuovere alcuni balzelli”.

Qual è il problema? Secondo quanto asserito dagli ambulanti al Comune di Sanremo risulterebbe solo la rimozione di Tosap e Tari ma non il canone mercatale, che sarebbe stato instaurato dai Comuni di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia (ma questi due non sarebbero intenzionati a chiederla).

“Ora stiamo battagliando con il Comune matuziano – va avanti Sorgi – per una media di circa 300 euro di canone mercatale l’anno, per i 200 banchi che si presentano ai mercati del martedì e sabato e che sono disponibili solo a pagare il canone ‘unico’, che prevede già al suo interno Tari e Tosap”.

Sorgi sta instaurando una protesta nei confronti di Comune di Sanremo, ma anche le altre sigle sono sulla stessa linea e chiedono a palazzo Bellevue di revocare le tasse già inviate e che dovrebbero essere pagate entro fine anno. Gli ambulanti, preoccupati dal fatto che l’Amministrazione abbia già messo a bilancio l’introito del canone, hanno chiesto un incontro con il Sindaco e l’Assessore competente. “Noi non chiediamo assolutamente di andare contro la Legge, visto che la normativa nazionale è ben precisa. Il tutto in una situazione economica che è di fronte a tutti, acuita dalla guerra in atto”.