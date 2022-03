Sanremo: al Teatro Ariston torna la rassegna con i film in lingua francese, 4 pellicole a partire dal 21 marzo

Anche quest’anno dal 21 marzo 2022 presso la Sala Roof 3 del Teatro Ariston di Sanremo si terrà la rassegna con alcuni film in lingua francesce. Le pellicole saranno proiettate in lingua originale con sottotitoli in italiano, al lunedì, con questa programmazione: il 21 marzo con "Il discorso perfetto - Le discours"; l’11 aprile con "Illusioni Perdute - Illusions Perdues"; il 16 maggio con "La felicità degli altri - Le bonheur des uns"; il 13 giugno con "La padrina, Parigi ha una nuova regina - La Daronne".

Verrà inoltre riservata alle Scuole e ai membri dell’associazione “SIDEF” una iniziativa nata qualche anno fa per agevolare le iniziative culturali. "Tutti gli studenti e gli associati avranno la possibilità di assistere alle proiezioni dei film in lingua originale in programmazione a 5 euro anziché 8 euro. - spiegano gli organizzatori - La promozione è riservata agli studenti, ai professori e agli associati che si presenteranno con il tesserino scolastico o della associazione".