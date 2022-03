San Bartolomeo al Mare: supporto scolastico e attività creativa 11-14 anni, a 'Spazio 139' un pomeriggio per i ragazzi delle scuole medie

In via Aurelia 139 a San Bartolomeo al Mare, il centro di aggregazione giovanile ‘Spazio 139’ promuove le proprie attività rivolte ai giovanissimi dai 6 ai 14 anni: un ambiente inclusivo in cui confrontarsi e crescere, aperto 3 pomeriggi a settimana, dalle 15 alle 18.20.

Attenzione particolare viene riservata ai ragazzi delle scuole medie, tra i più sensibili alla socializzazione, così duramente compromessa dalla pandemia da Coronavirus. A loro in particolare viene dedicato un pomeriggio a settimana con studio assistito, laboratori e incontri tematici, ma non solo. La cooperativa Jobel che gestisce ‘Spazio 139’ vanta, infatti, una pluriennale esperienza in ambito nel socio, pedagogico ed educativo, tale da promuovere anche momenti di confronto con i ragazzi e/o genitori.

Per sensibilizzare le persone al tema della socialità, sottolineando l'importanza che gli spazi di aggregazione hanno all'interno della comunità locale, soprattutto per gli adolescenti, le famiglie sono invitate a conoscere lo ‘Spazio 139’, nel quale, oltre ai bambini delle elementari, anche i ragazzi dagli 11 ai 14 anni possono trovare occasioni di incontro, conoscenza e crescita, in un luogo protetto a loro dedicato.

Per informazioni e chiarimenti: ‘Spazio 139’, via Aurelia 139, San Bartolomeo al Mare. Mail: spazio139@outlook.it oppure alla Dott.ssa Valentina Donzellini (coordinatrice pedagogica) 335 62 83 027, Roberta Francaviglia (educatrice) 339 30 37 044.