A Sanremo arriva il 'Book and Bike Festival'

L'evento, organizzato da Confesercenti Provincia di Imperia in collaborazione con Espansione Eventi di Paola Savella, ha il patrocinio della Regione Liguria ed il contributo della Città di Sanremo e si svolgerà nel week end della corsa Classicissima di Primavera la Milano-Sanremo.

Sul sollettone di Piazza Colombo, a due passi dall’arrivo della celebre corsa inaugurale della grande stagione ciclistica, case editrici provenienti da tutta Italia esporranno le ultime proposte editoriali con uno sguardo particolare al mondo del ciclismo e dello sport all’aria aperta.

Un Ricco programma di presentazioni letterarie legate allo sport ed al territorio del ponente ligure con autori intervistati da giornalisti ed esperti con incontri letterari che si svolgeranno nell’apposita struttura montata in Piazza Colombo.

Un appuntamento da non mancare nel cuore della città di Sanremo dove si respirerà la storia della “classica” di un giorno più amata dagli appassionati e per la quale Confesercenti ha ideato questo evento alla prima edizione.

Un altrettanto ricco programma fitness e divertimento dove Bici è anche Spinning. In collaborazione con The Club Sanremo verrà infatti creata un’area fitness nella quale gli istruttori vi aspettano con un fitto programma di lezioni gratuite durante i tre giorni.

FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che ha per finalità la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto intelligente ed ecologico, in un quadro di riqualificazione dell'ambiente urbano ed extraurbano) e Sanremo bike school dedicheranno un pomeriggio dedicato alle bici ed ai più piccoli. Sul Solettone di Piazza Colombo una gimkana aperta a tutti a partire dalle ore 15,00 di domenica 20 marzo.

Per tutta la durata dell’evento: BotteroSki organizzerà Test gratuiti di e-bikes. nuovi modelli di bici a pedalata assistita da provare sulla pista ciclabile mentre con il simulatore di pedalata di IMBici “La ciclabile dei fiori” pedalando in sella ad una bici si potrà percorrere virtualmente l’intero tragitto della ciclabile.





Ci saranno laboratori per bambini (gratuiti), tutti e tre i giorni, a cura di Federighi editore e a cura di Robirò small lab.

Un evento per grandi e per i più piccoli con al centro la Milano-Sanremo che prevederà inoltre un fitto programma di presentazione libri a partire da





Venerdì 18 marzo ore 16,00 con

“Dolomiti da leggenda” Dal 1937 ad oggi le grandi imprese e i retroscena a cura di Beppe Conti (Reverdito Editore)





Venerdì 18 marzo ore 18,30

“In treno e a piedi alla scoperta di Val Roia” - 30 itinerari escursionistici a cura di Danila Allaria e Ivano Ferrando (Alzani Editore)





Sabato 19 marzo ore 11,30

“Sei un essere speciale” Donne e uomini raccontano la generatività

di Federica Storace (Erga edizioni)





Domenica 20 marzo ore 11,30





Luca Anghinoni “Chi ha maggior fiato farà miglior musica” Alzani Editore

Interviene alla presentazione la Banda Musicale Borghetto S.Nicolò – Città di Bordighera diretta dal maestro Luca Anghinoni.

Domenica 20 marzo ore 15,30

“Non ho tradito nessuno” Autobiografia di un campione attraverso i suoi scritti (di Fausto Coppi) a cura di Gabriele Moroni. (Neri Pozza Editore)





Domenica 20 marzo ore 16,30





Gisella Merello “Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi” Alzani Editore





Domenica 20 marzo ore 17,30

“Il male gentile” di Lucio Scorzelli