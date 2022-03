Persone & Aziende: il mondo di AIDP, Gianluca Caffaratti: "Esserne iscritti utile per la direzione del personale" (Video)

Guidare il personale all’interno delle aziende oggi più che mai vuol dire avere competenze specifiche nella gestione delle risorse umane non sempre scontate. A tutti i professionisti che lavorano in questo ambito viene incontro AIDP, acronimo di Associazione Italiana Direzione del Personale, che in Liguria ha sede a Genova, in via San Vincenzo.

Come spiega il presidente AIDP Liguria Gianluca Caffaratti, AIDP “è un’associazione che raggruppa i professionisti delle risorse umane in Liguria. Fondamentalmente ci sono hr manager, direttori del personale, consulenti del lavoro e professionisti nell’ambito ‘HR’. Essere iscritti ad AIDP Liguria è molto utile per le aziende, perché fa sì che la propria persona che si occupa delle risorse sia collegata a un network di professionisti e ponno quindi avere delle risposte alle domande a cui va incontro tutti i giorni un direttore del personale”.

“In AIDP Liguria – continua – ci sono iscritte 207 persone basate principalmente a Genova. La maggior parte sono donne, tutti professionisti nel settore delle risorse umane che si occupano delle persone a vari livelli”.

Sono varie le tipologie di imprese associate a AIDP Liguria: “ne abbiamo tantissime del territorio: Rina e Costa Crociere tra le più grandi, - spiega Caffaratti - ma anche imprese tra i 30 e i 50 dipendenti il cui imprenditore è iscritto perché non sempre è presente il responsabile del personale, ma l’imprenditore vuole essere a conoscenza dei nuovi processi legati alla gestione del personale”.

Dell’importanza delle persone nelle aziende Caffaratti ne ha parlato nel suo libro ‘La Favola del Lavoro’ edito da Deferrari. “Fa capire come le persone siano strategiche nelle aziende e come possano portare il loro valore aggiunto in tutti gli ambiti aziendali”.

Non solo AIDP, a Genova Caffaratti ha fondato e amministra ‘Happily’, “un’azienda – racconta – che opera in tutta Italia in progetti di welfare aziendale e benessere delle persone. Riteniamo sempre più strategico il ruolo delle persone nelle aziende e quanto la loro motivazione sia un fattore che va a bilancio nelle aziende”.