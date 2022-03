Profughi ucraini, a Imperia infopoint attivo a fine settimana prossima. Toti: “Ad oggi sono 677 gli assistiti in Liguria”

“Regione Liguria continua a mettere in campo tutti gli strumenti e le risorse necessarie per accogliere i profughi ucraini, sia per quanto riguarda l’accoglienza sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari. Dalla prossima settimana saranno attivi gli Info Point di Genova (nei pressi della stazione di Brignole, aperto da lunedì), Savona (davanti alla stazione, aperto da martedì) e La Spezia (da mercoledì) e Imperia (alla fine della prossima settimana). Qui saranno assegnati i codici STP (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione. Per la sistemazione temporanea sono invece state individuate le prime strutture residenziali per la prima assistenza (5 giorni) ai profughi per un totale di 140 posti, in vista del trasferimento in strutture dedicate”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti dopo la riunione che si è svolta oggi per il piano di accoglienza ai profughi definito da Regione Liguria e Alisa in stretta collaborazione con le aziende sanitarie, il Comune di Genova e Anci.