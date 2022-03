Sanremo: rimozione dell'edicola alla Foce e situazione dell'ex Astoria, il pensiero di un nostro lettore

Un nostro lettore, Marco D., ci ha scritto in relazione allo smantellamento dell’edicola alla Foce e della situazione dell’ex hotel Astoria:

“Sanremo è ormai lontana dai fasti di un tempo e ne è rimasto solo il nome. L'Astoria è soltanto una delle cose che accolgono il turista e che sicuramente non apprezzerà, ma aggiungerei anche le strade ridotte peggio che mulattiere, il centro storico riconvertito a toilette per cani e il cantiere eterno nel deposito ex Sati alla Foce. Ho 55 anni e sto assistendo ormai da più di trent'anni ad un lento ma inesorabile declino e me ne accorgo ancor di più ogni volta che torno nella mia città. Fa male vedere che, a prescindere dal colore delle varie amministrazioni che si sono succedute, si sia sempre fatto poco o nulla per coccolare questa splendida città e il suo entroterra. Speriamo in un futuro migliore”.