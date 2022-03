Pallavolo: weekend tra vittorie e sconfitte per le formazioni della Mazzucchelli

Sabato scorso, alle 10, presso il Mercato dei Fiori di Sanremo, le giovani atlete della Conad City Mazzu U14/F CSI, hanno affrontato l’Albenga Volley. La partita si è conclusa 3 a 0 per la formazione “green” che è riuscita ad imporsi sulle ospiti, ottenendo un’importante vittoria per il proseguimento della stagione, di seguito il punteggio dei set: 25/14 , 25/13 , 25/07.



Nella medesima giornata, sempre al Mercato Dei Fiori di Sanremo ma alle ore 11.30, sono invece scese in campo le “picoline” della Mazzucard U12/F CSI che hanno ospitato il Maremola Volley. L’incontro è terminato anche in questo caso, con una netta vittoria per la formazione della Mazzucchelli che si è imposta per 3 set a 0 con I seguenti punteggi: 26/25 , 25/17 , 25/18.



Sempre sabato ma presso il Palasport di Carcare, la Riviera Mazzucchelli è andata ad affrontare i padroni di casa dell’Arnmec Carcare, partita valida per il campionato U15/M FIPAV. I matuziani non sono riusciti ad imporre il loro gioco sulla formazione di casa che si è imposta per 3 set a 0 con i seguenti parziali: 25/5 , 25/13 , 25/13.



Infine, domenica, alle 11 presso Villa Citera a Sanremo, l’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha affrontato la squadra Rosticc. Gazzera, partita valida per il campionato U16/F FIPAV. Le atlete green hanno conseguito un’importante vittoria per 3 set a 1 dapprima perdendo il primo set per poi vincerne 3 di fila, ribaltando il risultato. I punteggi sono stati i seguenti: 13/25 , 25/12 , 25/18 , 25/20.



In seguito i ragazzi dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U19/M FIPAV sono andati a giocare a Finale Ligure presso il Palasport Berruti, contro I padroni di casa del Volley Team Finale. Purtroppo gli atleti green non sono riusciti a resistere ai ripetuti attacchi della formazione di casa che si è impossessata di una vittoria per 3 set a 0 con i seguenti punteggi: 25/9 , 25/16 , 25/17.