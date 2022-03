Pallamano: una bella giornata di sport domenica scorsa per i giovani dell'Abc Bordighera (Foto)

Domenica ricca di soddisfazioni, l'ultima, per i giovani dell’Abc Bordighera. Gli under 15 hanno regalato una giornata sportiva perfetta, iniziata col doveroso omaggio a Silvano Delicati, dirigente, ex giocatore e allenatore del sodalizio, recentemente scomparso al termine di una lunga malattia. Si è osservato un minuto di silenzio prima di ogni incontro e gli atleti sono scesi in campo portando il lutto al braccio.

La prima avversaria è stata La Spezia: primo tempo 16-4 per i biancorossi che ha permesso agli allenatori di far ruotare i giocatori in campo in maniera costante permettendo loro di risparmiare preziose energie per i match successivi, e chiudendo l’incontro con il risultato di 29-6. La seconda partita contro il Ventimiglia, determinante per stabilir al termine della giornata il primo posto del girone. L’incontro è stato estremamente equilibrato sia nel gioco che nella difesa portando il risultato del primo tempo in parità 6-6. Il secondo tempo è iniziato con un calo di rendimento dei biancorossi che a 9 minuti dal termine dell’incontro, un giocatore in meno, e uno svantaggio di tre punti, hanno ritrovato concentrazione e determinazione, riuscendo pian piano a riportarsi non solo in parità ma a 30 secondi dalla fine, il goal decisivo che li ha portati 11-10 in proprio favore. Comprensibile esplosione di gioia da parte di atleti, allenatori e dirigenti! Un risultato che sino a meno di un mese fa poteva sembrare quasi utopia.

Infine la terza partita contro i padroni di casa del San Camillo-Riviera di Imperia, una partita nella quale la stanchezza per i precedenti impegni ha svolto un ruolo decisivo per entrambe le squadre ma i nostri con piccoli break sono riusciti a terminare l’incontro vincendo per 21-19. Una giornata sportiva perfetta che ha confermato progressi e impegno.

La giornata sportiva per i colori bordigotti ha avuto inoltre la piacevole conferma degli atleti più piccini: gli Under 11 maschi e femmine insieme, secondo il regolamento del plateau under 11 francese, hanno dato vita a divertenti incontri con il Ventimiglia e con l'HB La Colle. Entrambi i match sono stati arbitrati dalle ragazze biancorosse under 15. Un grazie particolare ai tecnici che seguono questo importantissimo e vitale settore: Stefania Conte, Patrizia Bastianelli, Emanuela Gagliolo e Giuliano Antoniol.