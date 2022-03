Imperia calcio, contro il Saluzzo finisce 0-0 ma sul risultato finale è giallo. I piemontesi preannunciano il ricorso

IMPERIA - SALUZZO 0-0

IMPERIA – Caruso; Fazio, Mara, Petti; Virga (74’ Cappelluzzo), Coppola (61’ Colantonio), Canovi (85’ Cefariello), Giglio cap., Deiana; Cassata , (74’ Losasso) Lupoli (80’ Rosati). All.: Soda

SALUZZO – Virano, Serino (80’ Cinquemani, Pittavino (71’ Caldarola), Kieling, Carli cap., Sina, Crudo (53’ Greco), Mazzafera, Fink (64’ Gaboardi), Pucinelli (57’ Thiam), Bedino. All.: Briano

Ammoniti: Pittavino, Virano, Bedino (S); Giglio (I)

Espulsi: 84’ Caruso (I)

Recupero 1’ nel primo tempo e 5’ nel secondo

Imperia e Saluzzo non riescono a colpire e al ‘Ciccione’ termina 0-0. Ma sul punteggio definitivo rimane una grossa incognita dopo il pasticcio, nel finale di gara, tra i cambi neroazzurri.

Imperia ingolfata che crea poco e teme la sconfitta, più di quanto non cerchi la vittoria. Il primo tempo scorre nell’ inoperosità di entrambi i portieri con il giovanissimo Virano che mette sopra la traversa il tiro di Lupoli, dopo un quarto d’ora. I neroazzurri non creano occasioni di rilievo ma è altrettanto vero che rischiano davvero poco nei primi 45 minuti. Soltanto a fine tempo, la ripartenza ospite manda al tiro Fink che però scaraventa sulla rete di protezione oltre la porta.

Nella ripresa, l’Imperia rimane imbrigliata nei propri errori in fase di costruzione. Le due punte hanno così vita difficile: Cassata viene annullato dai centrali e Lupoli gioca d’esperienza, senza però trovare l’appoggio dei centrocampisti.

E quindi l’occasionissima capita nei piedi del centrocampista granata Sina: la squadra di Briano sfrutta un errore in mediana di Canovi e va al tiro con il mediano che però manda alla stelle da 5 metri. La replica è tutta in un bellissimo slalom di Virga che prova la ‘trivela’ ma deviata sfiora l’incrocio.

I tanti cambi incidono sull’inerzia del match. A cinque minuti dalla fine, il rapido Gaboardi soffia il pallone ad un incerto Fazio e, sull’uscita, Caruso deve stendere l’attaccante proprio al limite dell’area. E’ rosso ed Imperia in 10 .

L’episodio sembra destare i neroazzurri che, in un minuto, creano due occasionissime ma sulla partita piomba un ‘giallo’. Il cambio operato tra Canovi e Cefariello priverebbe l’Imperia di un 2001 necessario per la regola degli Under. Nonostante la tensione rimanga alta, il tempo scorre e le squadre non si sbloccano. E’ uno 0-0 ma sul risultato rimane l’asterisco, con il Saluzzo che, nel post-partita, ha già preannunciato al direttore di gara il reclamo ufficiale.