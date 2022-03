Attribuito un MJF alla tesoriera del Matutia Eleonora Colombi per l'impegno e la sua efficienza nel club (foto)

Nella elegante cornice di Villa Nobel la sera del 7c.m. si è svolta la 34° Charter del Lions Club Sanremo Matutia che ha coinciso con la visita annuale del Governatore Pier Franco Marrandino che però non ha potuto presenziare in quanto convocato a Roma dal Presidente Mattarella. E’ stato sostituito dal Vice Gov. Claudio Sabattini che ricoprirà tale carica l’anno venturo ed il Past Gov Gian Costa ha rivestito il ruolo di Cerimoniere.

Sono intervenuti il Presidente del lions club Sanremo Host Giancarlo Buschiazzo con la moglie, l'Officer distrettuale Vincenzo Bensa, la presidente di zona Mimma Espugnato col marito Luigi Amorosa coordinatore dell’area GMT, il Pres di club Gianni Ostanel con la moglie Mirella il socio di un club svizzero Luciano Cestonato con la moglie Antonella, il socio di Torino Sergio Bonetta, la socia del club Bordighera Ottoluoghi Ilaria Tacchi, Sergio Florio del club di Imperia La Torre del comitato progetto Kairos.

E’ stata una bellissima serata all’insegna della cordialità, dell’amicizia: si è ricordata la nostra socia scomparsa Marisa Squillace ed un attimo di commozione ha scaldato i nostri cuori quando in suo onore si è letto il codice dell’etica da parte di Sara Muia!! Un momento lieto invece è stato quando Gian Costa ha annunciato l’ attribuzione di un MJF alla tesoriera Eleonora Colombi la spillatura è stata fatta da Claudio Sabattini che con Ostanel ha lodato la socia per la sua efficienza ed impegno costante nel club. Dopo la lettura da parte di Mimma Espugnato del curriculum di Pierfranco Marrandino il presidente ha illustrato i services effettuati sottolineando la recente raccolta alimentare che ha riportato cifre considerevoli da attribuire alle famiglie in difficoltà ed ai profughi ucraini, il buon risultato conseguito per la LCIF con la campagna uova di Pasqua e altre generose offerte ed ha annunciato che nei prossimo maggio/giugno avrà luogo il 2° torneo di Tennis che concluderà l’anno sociale con la proclamazione del nostro club a CLUB MODELLO!Il

Il Governatore incaricato Claudio Sabattini ha poi preso la parola rivolgendo i complimenti per l’operosità nei services, per la bella brochure che la socia fondatrice Tacchi M. ha consegnato a tutti i soci, per la preparazione perfetta della cena allietata da un menu speciale e dall’offerta di fiori da parte della cerimoniera Rosangela Bracco. Ha poi illustrato i cambiamenti di un progetto quinquennale per affrontare al meglio le nuove sfide/cause dal punto di vista dell’attività di servizio: un unico LOGO contraddistinguerà Il CLUB International e la Fondazione Internazionale e lo scopo sarà quello di far sentire i soci più integrati in entrambi i ruoli Continueranno ad esserci due gestioni separate ma l’unico logo darà a tutti l’opportunità di capire meglio l’importanza di essere parte del lionismo , dall’altra parte di contare su una istituzione che può intervenire per aiutare i clubs nei services più costosi e inavvicinabili.

Qui si innesta il Global Memberschip Approach: nuova formulazione dell’approccio per capire se esiste la possibilità di fondare nuovi club pensando al benessere dei soci attraverso un maggior coinvolgimento e ad una operazione di leadership più costante e vicina ai soci stessi. Si è creata una vera empatia fra le massime istituzioni lionistiche presenti e i soci del Matutia che si sono resi disponibili a servire accanto a quelli che già da anni offrono il loro contributo: un cordiale scambio dei guidoncini, la promessa di rivederci presto a Ferrara e le rituali foto di repertorio hanno concluso una serata molto piacevole e ricca di progettualità!

Sanremo 8 marzo 2022

Addetto stampa L.Matutia Maria Luisa Ballestra