Sanremo: tassa extra per il commercio ambulante, il comune batte cassa e Fratelli d'Italia chiede l'annullamento

"Il Comune di Sanremo, nonostante l'esonero del pagamento del canone patrimoniale e del canone mercatale per tutto il 2021 e la sua proroga al 31 marzo 2022, ha deciso di far pagare agli ambulanti la tassa extra per il pagamento dell'occupazione suolo dei banchi retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2021, tanto che a diversi ambulanti sono già arrivati avvisi di pagamento di questa tassa extra" - spiega Lombardi

"Ricordo che per contenere gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni imposte dai vari DPCM per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 il Governo ha previsto misure di sostegno e recentemente, con la legge di bilancio 2022, la legge 234/2021, ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 diverse agevolazioni a favore di aziende di pubblico commercio e dei commercianti ambulanti, tra cui l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. - aggiunge - Solo tre comuni, Sanremo, Ventimiglia e Bordighera prima dello stato di emergenza da Covid, imponevano, unici in Italia, agli ambulanti questa imposta extra per l'occupazione suolo dei banchi che, come le imposte che rientrano nel canone unico patrimoniale e nel canone mercatale, non è stata pagata nel periodo pandemico".