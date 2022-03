Riva Ligure: bando 'Nessuno indietro bis', oltre 129 mila euro per le famiglie in difficoltà

Oltre 129 mila euro a sostegno dei nuclei familiari colpiti dalle conseguenze economiche causate dal Covid 19: è questa l’entità degli aiuti assegnati dal Comune di Riva Ligure attraverso il bando “Nessuno indietro bis”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giorgio Giuffra, ha destinato parte dei fondi ricevuti in contributi economici e di sostegno alla locazione in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Un’azione importante, attesa dalle famiglie che, anche quest’anno, hanno risposto numerose al bando. Sono infatti 68 complessivamente le domande pervenute agli uffici comunali nei termini di scadenza previsti. Tra i criteri previsti dal bando: la residenza, un valore ISEE ordinario o ISEE corrente inferiore ai 16.700 euro, non essere percettori di Reddito di Cittadinanza per un importo superiore a 300 euro, essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario non superiore a 7.800 euro annui. Nel punteggio per l’erogazione del contributo, rientravano anche altri fattori di riduzione del reddito quali, ad esempio: cassa integrazione, licenziamento, mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato, un calo del fatturato del 2020 o del primo semestre 2021 rispetto al 2019 o primo semestre 2019.

Le somme stanziate verranno erogate ai beneficiari nel corso delle prossime settimane. Gli importi dei contributi erogati quest’anno vanno da un minimo di 800 ad un massimo di 3600 euro.

“Un aiuto importante per le famiglie in difficoltà che arriva in un momento delicato contraddistinto non solo dagli strascichi della pandemia ma anche dagli effetti che il caro energia sta avendo sulla quotidianità dei cittadini. Con questo intervento, abbiamo confermato la nostra volontà di affrontare questa crisi in modo organico, cercando di andare incontro alle necessità di ognuno, pur consapevoli della necessità di salvaguardare l’equilibrio del nostro bilancio” afferma il sindaco del Comune di Riva Ligure, Giorgio Giuffra.

Un altro tassello che si aggiunge ad altre numerose iniziative. Il bando Nessuno Indietro Bis rientra in un insieme di misure messe in campo dal Comune a sostegno del tessuto sociale con contributi rivolti a studenti (bando “6+ grande”), anziani (attraverso la distribuzione di 300 kit alimentari), associazioni (bando associazioni) e a sostegno dell’attività dell’asilo infantile San Giuseppe.