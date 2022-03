Elezioni a Taggia: Manni su Cascino "La sua è una lista PD, speriamo solo che non faccia come 5 anni fa"

"La sua lista è una lista del PD. E' stata presentata dal PD. Non ha nemmeno avuto la accortezza di portarsi dietro qualche candidato della società civile": a Taggia, Mario Manni, consigliere comunale de 'Il Passo Giusto', rispedisce al mittente le considerazioni di Gabriele Cascino, candidato sindaco sostenuto dal centrosinistra. Quest'ultimo non ha risparmiato critiche nei confronti dell'opposizione uscente e in particolare verso Manni.

Il botta e risposta tra Manni e Cascino è rapidamente virato sull'espressione civica o di partito delle liste che correranno in queste elezioni per Taggia. "Io, in 30 anni ho avuto 3 tessere: della Democrazia Cristiana negli anni '80, Forza Italia negli anni '90 e Azione da un paio d'anni. Non c'è niente male in questo, così come nell'ammettere di essere candidato sindaco del PD, basterebbe soltanto avere il coraggio e la sincerità nel sostenere le proprie azioni" - analizza Manni.

Se inizialmente, prima della candidatura di Cascino, c'erano stati diversi tentativi di avvicinamento tra i due gruppi, oggi appare chiaro che ormai le distanze sono incolmabili. "Si tratta di dinamiche che conosciamo bene, visto che ci sono stati incontri di confronto con il nostro gruppo prima di arrivare al momento in cui Cascino si è autoproclamato re. - ricorda il consigliere de Il Passo Giusto - Non mi sorprende la dinamica del partito, credo tuttavia che oggi l'oggetto del contendere non dovrebbe essere né questo né gli slogan ma le reali esigenze della nostra città. Peraltro prendo atto della sua spiegazione sulla questione del PUC e del Piano Regolatore, con quell'uscita infelice. C'erano altri 10mila modi per esprimere lo stesso concetto e ha scelto il peggiore, il più fraintendibile".

"Non tiro in ballo Luca (Napoli, consigliere comunale de 'Il Passo Giusto', in quota al PD ndr) ma tiro in ballo Cascino perchè aveva tutti gli addentellati possibili per intervenire. Sull'operato di Luca in questi 5 anni con noi 'nulla quaestio' è un peccato che non ci sia in questa campagna elettorale. Cascino si metta l'animo in pace, il suo competitor non sono io. Non prende nemmeno in considerazione il fatto che io non possa esserci. - afferma Manni - Noi andiamo avanti per la nostra strada e ci tengo a dirlo chiaramente non siamo contro nessuno ma vogliamo formare una lista con persone che credano nel progetto e lo vogliano portare avanti".