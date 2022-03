Bordighera: percorso conciliativo tra Comune e Società Amarea, il plauso del consigliere Giuseppe Trucchi

“Ho letto con piacere il Comunicato del Sindaco del nostro Comune di Bordighera che rende nota la disponibilità della Amministrazione Comunale ad avviare un percorso conciliativo con la Società Amarea relativamente alla annosa vicenda dell'utilizzo dei locali sottostanti la Rotonda di S.Ampelio”. Ad intervenire sull’argomento è Giuseppe Trucchi di ‘Semplicemente Bordighera’ che spiega: “Come dice il Comunicato tale percorso si svolgerà secondo le indicazioni del Giudice del Tribunale di Imperia e sotto la regia del CTU nominato".



"La notizia è certamente positiva e la nostra speranza è che, per il bene della Città di Bordighera, il percorso conciliativo riesca a perseguire un risultato soddisfacente per tutti in tempi ragionevolmente contenuti. Ci sia permesso ricordare che da più di un anno in varie sedi il nostro gruppo consiliare propone, senza essere ascoltato, il percorso conciliativo come quello maggiormente utile e produttivo e che è per noi

motivo di soddisfazione che finalmente, alla luce delle indicazioni del Giudice, anche la Amministrazione abbia recepito questa via programmatica”.