Sanremo: i Martedì Letterari hanno ricordato la 'Festa della Donna' con Mapi Danna e il suo libro

L’amore come dono o come bisogno, la tentazione del possesso e la gelosia, il tradimento, il perdono, i segreti, l’arrivo di un figlio, i ruoli sono stati i temi affrontati da Mapi Danna nella presentazione del suo ultimo saggio. Un manuale che cerca gli ingredienti degli amori che vincono il tempo e le crisi anche attraverso le confessioni di alcune coppie famose che si aprono, raccontando come è maturato il sentimento che li unisce.

Testimonianze dove non esiste spazio per il gossip, solo confessioni autentiche per Mara Maionchi e Alberto Salerno ad esempio, o Andrea Bocelli e anche famiglie semplici che devono far convivere un grande sentimento con le criticità di una malattia 'che cambia il colore della vita'. Applausi scroscianti da un pubblico attendo e partecipe che ha gradito le letture scelte fatte da Loredana De Flaviis, attrice del Teatro dell’Albero. Ha portato il saluto istituzionale l’assessore alla Cultura Silvana Ormea.

“A noi piacerebbe sapere che l’amore è una cosa grandemente spensierata, invece no. E’ allegria a saltelli. Uno di quei campi in cui la felicità è intermittente. …E’ l’onnipotenza del “non so che fare” essere innamorati. Grandi attacchi di incertezza, poi ti consoli, dopodiché ti dici “Va bene così” poi riformuli” stiamo a vedere cosa succede”. Solo che tutto può capitarti tranne scegliere. E’ una specie di geometria sperimentale:essere innamorati vuol dire sbagliare da qualche parte. Ci salva il fatto che sbagliare non cambia niente (Ester Viola dalla Prefazione al libro). Un libro per ogni giorno dell’anno, come l’amore che dovrebbe scrivere ogni giorno dell’esistenza, otto marzo compreso.

Il 15 marzo prossimo, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò alle 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari, Dario Salvatori presenta il libro 'Il Salvatori dizionario della musica italiana 2022' (Iacobellieditore). Partecipa Freddy Colt. L’incontro è inserito nei piano di formazione dei docenti e dei giornalisti.