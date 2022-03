Il 5 agosto Drusilla Foer tornerà a Sanremo: all'Ariston lo spettacolo 'Eleganzissima Estate'

Ritorno a Sanremo per Drusilla Foer dopo aver calcato il palco del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. Il 5 agosto, il teatro Ariston ospiterà l'artista per una data del suo spettacolo 'Eleganzissima Estate'.



I biglietti per questi 10 nuovi appuntamenti saranno messi in vendita oggi, mercoledì 9 marzo, a partire dalle 12, su Ticketone.it, Vivaticket.com e in altri circuiti di prevendita autorizzati, segnalati sui siti dei singoli teatri. Prezzi di ingresso: platea - € 40,00 + € 3,00 prev. - € 35,00 + € 3,00 prev. - € 30,00 + € 3,00 prev. galleria - € 30,00 + € 2,00 prev. - € 28,00 + € 2,00 prev. - € 23,00 + € 2,00 prev.



Eleganzissima è il recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer. Attualmente è in scena fino ai primi di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite ovunque e in attesa dei 3 concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” previsti nella prima metà di maggio a Roma (9), Milano (11) e Firenze, sold out in meno di 24 ore. "Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. - spiegano i promotori dello spettacolo - Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound".



Un successo clamoroso e consolidato e ormai un format di culto, Eleganzissima va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.