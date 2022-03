Sanremo: quanto pesa la guerra sul Mercato dei Fiori? Il contraccolpo si fa sentire e preoccupa la chiusura al mercato russo

Per una una terra a vocazione turistica come il Ponente la crisi ucraina pesa come un macigno in diversi settori dell’economia locale. Non fa eccezione quello floricolo per il quale il mercato russo rappresenta fetta notevole di business, specie dove c’è grande potere di spesa.

Non è un caso che, da un paio di settimane, il Mercato dei Fiori abbia risentito di un notevole contraccolpo dovuto al conflitto in Ucraina con un calo del fatturato da 250 mila euro a 170 mila (calcolato sui due giorni). Una brusca riduzione del giro d’affari dovuto sia al fattore psicologico del conflitto che allo stop nelle transazioni con Ucraina e Russia.

“Teniamo conto che nei primi dieci giorni di marzo si registra sempre una lieve sofferenza con prezzi più bassi - commenta ai nostri microfoni Franco Barbagelata, direttore del Mercato dei Fiori - ma certamente la componente Russia e Ucraina ha generato qualche perplessità. Gli ordini fino all’8 marzo sono stati rispettati, fatta eccezione per quelli destinati proprio all’Ucraina. La situazione ora è in evoluzione e non penso che venderemo di più nell’immediato futuro”.

Che cosa significherebbe la perdita del mercato russo per il comparto floricolo locale? “Si sente il contraccolpo - risponde Barbagelata - la chiusura della Russia pesa molto per il mercato del top di gamma che andava agli oligarchi, questo potrebbe condizionare il prezzo di partenza iniziale. È una circostanza talmente grossa che non riusciamo a valutarla. La speranza è che si aprano nuovi mercati, ma ora c’è preoccupazione. Rischiamo di dover modificare il prezzo o di avere dell’invenduto”.