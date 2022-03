I vantaggi dell’export per le piccole aziende: ecco come puoi fare affari partendo dall’Imperiese

Gli affari, non importa il settore, si basano su un principio, la domanda e l'offerta. Come piccola impresa, un calo della domanda può avere delle serie implicazioni. Ma aumentando la domanda attraverso la vendita di prodotti all'estero e soddisfacendo le esigenze dei clienti internazionali, è possibile aumentare le richieste, i clienti e soprattutto i profitti. Per una piccola azienda, espandersi oltre i propri confini ed esportare merci in tutto il mondo può aumentare la domanda che a sua volta aiuta a reinvestire nel proprio business, a garantire posti di lavoro e a far crescere il proprio marchio su scala globale. Fare il salto per esportare merci a una base di clienti internazionali richiede attente considerazioni.

Ma, con solido studio di mercato e stabilito che il vostro business è pronto ad espandersi oltremare, c'è molto da guadagnare come piccola impresa commerciando fuori dal vostro mercato locale. Alcuni vantaggi che possono trarre le piccole aziende del nostro territorio con l’export sono:

1. Domanda e offerta Se si limita la propria impresa all'interno del paese, anche la domanda dei prodotti potrebbe è limitata. Decidere di vendere merci all'estero aiuta ad aumentare gli ordini dato che ci si apre ad un pubblico mondiale che online cerca costantemente di acquisire eccellenze Made in Italy. Inoltre, questo aiuta a salvaguardare l’ azienda da un calo delle vendite interne o da un cambiamento nelle tendenze degli acquirenti.

2. Sfruttare la reputazione del “Made in Italy” Le eccellenze del Made in Italy, afferiscono principalmente a tre settori: la Moda, Cibo e Arredamento. Complessivamente, quello che è denominato il “bello e ben fatto italiano” vale 135 miliardi di euro. Nonostante le ripercussioni dovute alla pandemia, le nostre eccellenze hanno continuato a crescere anche nel 2022. Oggi, proporsi con il marchio nazionale è sinonimo di indiscutibile qualità e una garanzia di grande richiesta da parte di un grande mercato disposto a pagare il giusto prezzo.

3. Raddoppiare i profitti Il commercio internazionale è aumentato drammaticamente negli ultimi 10 anni, passando da 10 trilioni di dollari nel 2005 a oltre 17 trilioni di dollari nel 2017. Le aziende che si specializzano nell'esportazione di beni tendono a crescere più velocemente e più economicamente di quelle che commerciano solo nel loro paese d'origine. Quindi, se si cerca di raddoppiare i profitti, bisogna davvero considerare di vendere i propri prodotti più lontano.

4. Innovazione negli affari Quando i confini sono aperti e le persone possono commerciare liberamente in tutto il mondo, il design e lo sviluppo dei prodotti diventano più creativi, efficienti e innovativi. Essere in grado di imparare dai migliori in ogni settore e capire le diverse culture, le tendenze di acquisto e la domanda d'oltremare aiuta le aziende a crescere e svilupparsi molto più velocemente che se fossero limitate o in una bolla all'interno del proprio paese.

5. Ridurre il rischio e la dipendenza dal mercato locale Il rischio fa parte della gestione di un business, ma ci sono diversi modi per ridurre il livello di rischio per le piccole impresa. Uno è quello di diversificare il reddito creando diversi flussi di entrate. Ad esempio esportando merci all'estero. Quando si aumenta la base clienti, si aumenta la possibilità che il tuo prodotto sia necessario e desiderato. Se la domanda del tuo cliente originale cala, puoi concentrare la tua attenzione sui clienti d'oltremare e viceversa. Questo beneficio è stato illustrato recentemente durante la pandemia globale. Mentre alcuni paesi sono rimasti solo leggermente colpiti dal Covid-19, altri hanno sofferto molto con massicce implicazioni economiche. Diversificando il proprio reddito come piccola impresa attraverso il commercio internazionale è possibile mettere in atto strategie per superare una flessione economica nel proprio paese, o all'estero.

Se si vuole ottenere la propria fetta di torta dall'import-export, bisogna prima considerare le statistiche della domanda e dell'offerta internazionale. Scoprendo la tua opportunità di business unica, utilizzando la conoscenza del settore, l'analisi di mercato, le tendenze di acquisto e i dati sulla domanda, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a esportare merci all'estero.

