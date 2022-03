Ospedaletti pronta ad accogliere 10 profughi dell'Ucraina, intanto prosegue la raccolta aiuti

A Ospedaletti stanno per arrivare quattro mamme e sei figli di età compresa tra 8 e 15 anni. Per loro è stata trovata una sistemazione presso un immobile di proprietà comunale, sistemazione che necessita di modesti interventi per renderla totalmente disponibile. Questi dieci profughi giungeranno ad Ospedaletti tra pochi giorni, grazie alla segnalazione dell'associazione 'Nuova Ucraina' che ha sede proprio ad Ospedaletti.

Intanto prosegue in Comune la raccolta di generi di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. Un primo carico partito pochi giorni fa è già giunto a destinazione a Leopoli. Un secondo carico in partenza a breve è in fase di preparazione, con l'ufficio dei Servizi Sociali che è sempre aperto a raccogliere donazioni.