Isolabona: il Sindaco denuncia gli atti vandalici procurati alla tensostruttura della palestra del Comune (Foto)

Scritte spray di colore blu sui pilastri, sui vetri delle porte laterali e sugli arredi presenti nella tensostruttura della palestra del Comune. Atti vandalici, procurati da parte di ignoti, presumibilmente la settimana scorsa, che il Sindaco Augusto Peitavino ha denunciato alla Polizia Giudiziaria.

I vandali, inoltre, hanno anche tagliato alcuni teli in plastica, che separavano i due ambienti, quello destinato all'attività sportiva e l'altro utilizzato come deposito materiale dell'associazione ‘Antichi Mestieri’, della quale sono stati utilizzati vecchi attrezzi agricoli, quali zappe, accette e falci per rompere scatole di cartone contenenti documenti e sacchi di sale che in inverno viene impiegato per contenere il gelo lungo le strade.

Il Comune assicura che informerà al più presto il presidente di ‘Antichi Mestieri’ affinché rimuova gli attrezzi che potrebbero essere usati ulteriormente per arrecare danno.