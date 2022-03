Imperia, la protesta silenziosa di Alice davanti al comune: "Sono un essere umano e il green pass non rispetta i nostri diritti" (foto e video)

"Duran Adam", uomo che sta in piedi: questo il tipo di protesta silenziosa - che trae spunto dai cittadini turchi scesi in piazza nel 2013 contro il governo, che ha scelto Alice Capaccio, barista 20enne originaria del capoluogo che lavora a Diano Marina.

La giovane si è presentata dinanzi la sede del comune per protestare, in modo silenzioso, contro il green pass. "Come dice il mio cartello, ha detto al nostro giornale, sono qui per i diritti umani e il green pass non li sta rispettando. Sono un essere umano in piedi. Il mio approccio è questo: starò qui silenziosa per esprimere il mio pensiero e quello che mi auguro è far riflettere qualcuno attraverso il mio messaggio alle Istituzioni".

Il sindaco Claudio Scajola l'ha incontrata e ha dichiarato "che siamo in un paese libero" e lei comunque lo ha inviato "a riflettere come faccio con tutti e quindi se sia normale che ci siano persone che non possono più lavorare. Nessuno viene incontro a chi fa una scelta diversa in questo periodo".

La protesta di Alice, che rientra nelle iniziative promosse da 'resistenza radicale', andrà avanti anche nei prossimi giorni e fino a domenica resterà in piedi in silenzio di fronte a palazzo civico.