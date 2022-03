Sanremo: dopo lo smantellamento dell'edicola, un lettore ricorda i fasti dell'ex albergo West-End Astoria

"Gentile Direttore, solo due parole riguardo l’edicola e l’albergo. Ne parlo con orgoglio, perché all’Astoria ci ho lavorato 5 anni e mai avrei immaginato tale ingloriosa fine, secondo conoscevo di persona il gestore. La scellerata scelta di vendere a privati con l’intenzione di ricavare miniappartamenti, una volta ristrutturato, si è scontrata col vincolo pendente come 'bene architettonico storico'. Si perché era un gioiello di stile, sia per gli interni delle sale ristorante affrescate sia per altri servizi che erano lì dal 1900. Ha visto soggiornare personaggi illustri e artisti famosissimi in tutto il mondo. Ora si preferisce far marcire tutto e non è per niente un bel biglietto da visita per Sanremo. M.B.".