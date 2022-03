Pallamano: la San Camillo Imperia vince e convince battendo il Cannes nella terza di campionato

Spettacolo e divertimento nella vittoria casalinga nella terza giornata del campionato francese di Prima Divisione maschile Senior della San Camillo Riviera Pallamano Imperia contro il Cannes per 43-33.

Punteggio molto alto nel suo complesso, frutto di una gara molto veloce, e difese non molto attente, in particolar modo quella francese. "E' stata una bella gara – dice il tecnico Franco Spinelli - corretta e ben diretta da Alejandro Thierry. La nostra difesa è stata molto attenta ed in attacco abbiamo realizzato veramente tante reti. Questa sicuramente è una buona cosa per il morale della squadra, ma non ci dobbiamo illudere perchè i prossimi avversari non saranno come il Cannes, in particolar modo il Carros ed il Villeneuve Loubet che sarà nostro avversario sabato alle 20.30 al PalaSancamillo".

Hanno partecipato un po’ tutti al festival del gol di domenica pomeriggio, in particolar modo Daniele Martino con 8 reti, Alessandro Cucè 9 e Pietro Tambone con 10.

SAN CAMILLO IMPERIA: Matteo Cerisara reti 3, Alessanro Cucè 9, Gabriele Garelli 3, Thomas Gandolfi e Raul Madara portieri, Mohamed Lahbyed, Elias Marras 4, Daniele Martino 8, Andrea Piras, Stefano Quaranta 6, Pietro Tambone 10, Francesco Zaccagnini. Allenatore: Franco Spinelli. Dirigente: Domenico Bonsignorio.