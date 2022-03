Ottimo risultato al mondiale femminile di motocross per la ventimigliese Matilde Stilo

Per il GP d’Italia che si è corso a Mantova la ventimigliese Matilde Stilo ci riprova.



Dopo una buona preparazione invernale, la crossista ligure si schiera di nuovo dietro ad un cancelletto di partenza del campionato del mondo, raccogliendo il suo miglior risultato di sempre con un ventinovesimo posto in gara uno ed un ventiseiesimo posto in gara due. Soddisfatta torna dietro i banchi di scuola per prepararsi alla maturità ormai vicina e, appunto scuola permettendo, parteciperà ad altre prove del campionato del Mondo femminile motocross: sicuramente sarà presente a tutto il campionato italiano di categoria. Sempre seguita dal team Made of di Alessandria, dal mc Gorlese Mario Colombo di Gorla e dal coach Luca Arimatea di Vercelli.