Canottaggio: prima regata regionale, ottimi risultati per gli atleti della Canottieri Santo Stefano al Mare

Domenica scorsa a Genova si è svolta la prima regata regionale, aprendo ufficialmente la stagione agonistica 2022. La regata era valida anche come selezione per l'assegnazione dei posti disponibili per partecipare al primo meeting nazionale in programma il 2 e 3 aprile prossimi sul lago di Piediluco (Trento).

La giornata particolarmente ventosa e fredda non ha impediva ai vogatori sanstevesi di ottenere ottimi risultati: due medaglie d'oro per Alice Ramella nella specialità del singolo under 23 e pesi leggeri (peso inferiore a 59kg); Arianna Ramella nella cat. ragazzi, otteneva due argenti, rispettivamente nel singolo e nel 4 di coppia stessa categoria in equipaggio con le vogatrici genovesi Alice Mantero, Lucia Cambiaso e Mirna Aquilino; Nel singolo senior Marta Ardissone si piazzava in terza posizione nella gara femminile mentre in quarta posizione giungeva Andrea Vincenzi nella gara maschile.

La gara del singolo ragazzi maschile prevedeva lo svolgimento di batterie e finali. Roberto Gotz superava il primo turno e nella finale otteneva la quinta posizione. Con i loro piazzamenti Alice, Arianna e Roberto hanno ottenuto il pass per partecipare al meeting nazionale di Piediluco, dove incontreranno i migliori atleti qualificati dalle selezioni svoltesi nelle altre regioni italiane.