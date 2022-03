Iniziative pro–Ucraina dell’Amministrazione comunale di Taggia: tutte le informazioni utili

L’Amministrazione comunale di Taggia promuove una raccolta di beni necessari alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra.

A partire da mercoledì 9 marzo dalle ore 16.00 alle 19.00, nella sede della Protezione Civile presso le ex caserme Revelli a Levà, verranno raccolti:

- generi alimentari a lunga conservazione

- medicinali e prodotti per l’igiene personale

- lenzuola, coperte, sacchi a pelo (per ora non abiti)

- giochi per bambini e materiale scolastico

- cibo per animali domestici

Dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 i volontari riceveranno le donazioni dei cittadini che vorranno contribuire all’iniziativa. Quanto raccolto verrà suddiviso per tipologia e preparato per essere successivamente inviato nei luoghi di raccolta profughi; oltre che, in parte, trattenuto per far fronte alle esigenze degli sfollati che verranno accolti nel nostro comune.

Il Comune di Taggia invita anche, per eventuali donazioni in denaro, a effettuare versamenti sul conto intestato al COMUNE DI TAGGIA:

- Iban: IT72C0359901800000000158670

- Causale: “DONAZIONI PRO UCRAINA”