Sanremo: gli alunni della 'Dante Alighieri' fanno squadra con I Deplasticati e Lega Navale per la pulizia della spiaggia tra Arenella e Morgana

Si sono dati appuntamento sabato alle 10 gli alunni della scuola media ‘Dante Alighieri’ che effettueranno una pulizia del tratto di spiaggia Arenella - Morgana.

La lodevole iniziativa fa seguito all'incontro avvenuto a fine gennaio tra gli stessi alunni e I Deplasticati, incontro nel quale si è parlato dell'impatto ambientale della plastica e della salvaguardia del nostro mare.

Ed è proprio su ambiente e problematiche territoriali che i ragazzi si sono focalizzati per il concorso Farebene2021 promosso dall'associazione ‘Still Rise’ e al quale la professoressa Gabriella Benedetti ha fortemente voluto fare partecipare i propri alunni che ora scendono in campo in prima persona, divisi in squadre da quattro, con questa pulizia di gruppo in un pezzo di litorale scelto da loro e che avverrà in collaborazione con I Deplasticati e Lega Navale Italiana.

Quest'ultima metterà a disposizione la propria sede per dare un supporto logistico, ma non solo: la squadra che raccoglierà più rifiuti, si aggiudicherà un'uscita in gommone offerta proprio da Lega Navale. La ‘gita’ in mare aperto sarà ovviamente, oltre ad un divertimento, anche propedeutica per una maggiore consapevolezza sulla presenza di rifiuti nelle nostre acque.

“Siamo molto orgogliosi di questi giovani e della loro buona volontà, saremo lieti di guidarli durante le operazioni e ringraziano di cuore Lega Navale Italiana per l'entusiasmo, la generosità e l'appoggio” dichiarano da I Deplasticati.