Elezioni a Taggia: “Il Passo Giusto” prepara lista per correre da solo, “Nostro vero progetto civico, gli altri sono candidati di partito”

"Stiamo preparando una lista che sia di reale alternativa": con queste parole anche il gruppo de 'Il Passo Giusto' rompe gli indugi nella campagna elettorale per Taggia. L'annuncio del gruppo consigliare di minoranza uscente, movimenta lo scacchiere politico locale dove, oltre al tentativo di Mario Conio per il secondo mandato, aveva visto scendere in campo anche i candidati sindaco: Gabriele Cascino e Giuseppe Lo Iacono, entrambi con un soggetto civico ma sostenuti da un partito, il primo dal PD e l'altro da Più Italia.

"Il nostro - spiega Mario Manni - vuole essere un discorso in continuità con quello che è il progetto 'Il Passo Giusto' (nato nel 2007, con candidato sindaco Mario Manni, ndr) ma prima ancora con 'È Tempo' e 'È ancora tempo'. Un cammino politico che ha dato i suoi risultati, riteniamo importanti, sul territorio".

"Oggi parlare di elezioni - aggiunge - ci viene un po' difficile. Vista l'attuale situazione internazionale, sarebbe giusto prorogare il mandato dei sindaci perché si sta andando verso uno stato emergenziale e i cambi rischiano di rallentare le pratiche amministrative più importanti".

La minoranza uscente è pronta a proporre tra i candidati gli attuali consiglieri comunali: Roberto Orengo e Barbara Brugnolo. Assente sicuro, Luca Napoli, anima del PD all'interno del gruppo che da tempo aveva manifestato la decisione di non partecipare a questa campagna elettorale per impegni personali. In bilico, Mario Manni che sarebbe eventualmente pronto a fare la sua parte per il gruppo per una necessità numerica di completamento della lista.

Dopo settimane di confronti ora appare chiaro che il cammino de 'Il Passo Giusto' sarà diverso da quello del PD con Cascino. "Il nostro - afferma Manni - è sempre stato un progetto civico e tale vuole rimanere. Oggi tutte le liste sono di partito. Chi dà connotazione è il candidato sindaco. Abbiamo Cascino che è espressione del Partito Democratico, è tesserato ed è stato messo lì dal segretario provinciale per 'marcare il territorio'. La loro è una imposizione dall'alto".

"Poi abbiamo Conio - prosegue - un tesserato in pectore di Cambiamo, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia. Infine ci sono Lo Iacono che è un dirigente nazionale di un partito chiamato Più Italia e ci sarebbe anche Rifondazione Comunista che ha manifestato la volontà di presentarsi. Al netto di questo e delle dichiarazioni fatte, se per un discorso di numeri si va verso reclutamento della società civile non vuol dire che la lista non sia di partito".

Proprio dal candidato sindaco Cascino, nel giorno della sua presentazione non erano mancate le critiche rispetto al vostro mandato in opposizione. "Cascino aveva la possibilità di dare una mano - replica Mario Manni - e ricordiamo che in opposizione c'è ancora il consigliere Luca Napoli, espressione del PD. Queste critiche senza che sia mai stato detto niente prima quando c'era possibilità di farlo... lasciano il tempo che trovano. La critica è sempre ben accetta se costruttiva. Anche quando Cascino dice che si fanno scelte urbanistico edilizie 'ad personam' e sulla scorta dei proprietari del terreni... è palesemente grave. Di fronte ad affermazioni di questo tipo ci sarebbe dovuta essere una risposta automatica del sindaco. Conio avrà i suoi buoni motivi per non rispondere ma almeno noi come opposizione ci sentiamo indignati perchè non esserlo vorrebbe dire aver taciuto davanti a casi eclatanti. Allora lo invitiamo (Cascino ndr) a fare i nomi per capire se ci siano riferimenti precisi. Nell'ascoltare il suo discorso credo gli sia rimasto qualche frammento di dna giustizialista di quando era nell'Italia dei Valori".

Avete già un candidato sindaco? "Lo stiamo cercando. Ci sarebbe piaciuto esprimere una donna - risponde Roberto Orengo, capogruppo de Il Passo Giusto - riteniamo che sia una scelta di rinnovamento per Taggia in questo particolare momento storico e che esprima al meglio il nostro essere al di fuori dello steccato politico. Nei prossimi giorni contiamo di avere un quadro più completo. Stiamo definendo ancora degli incontri".

"C'è una preoccupante disaffezione verso la vita politica in generale. In una società ideale - analizza Manni - il cittadino dovrebbe vedere questa come una opportunità, una esperienza di tutti anche per capire dinamiche e difficoltà che muovono una amministrazione. In questo modo si abbatterebbero tanti luoghi comuni, 'sono tutti uguali', 'lo fanno per interesse'. Non è così c'è molto di più da dire e da fare".