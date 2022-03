Elezioni a Taggia: Cascino replica a Manni, "Non importano tessere o sensibilità diverse per amministrare bene una piccola comunità"

"Avere una tessera di un partito non vuol dire non essere capaci di amministrare bene, in una piccola comunità come quella di Taggia": con queste parole, Gabriele Cascino, candidato sindaco alle prossime elezioni per Taggia, replica alle critiche mosse da Mario Manni, consigliere comunale di opposizione. Cascino, sostenuto dal Partito Democratico, presenterà una lista civica. "Lo ribadisco il mio sarà un progetto civico, aperto a tutte le persone di buona volontà - rimarca - Non è importante a quale sensibilità si appartenga per amministrare bene. Non saremo chiamati a intervenire su tematiche di rilevanza nazionale ma su questioni più ordinarie legate al nostro territorio".

Sull'appartenenza ai dem e in merito al sostegno ricevuto Cascino rispedisce al mittente le accuse: "Mi stupisce poi che sia Mario Manni a fare queste critiche. Lui, tra prima e seconda repubblica, è stato in più di 10 partiti in tutto l'arco costituzionale. Ricordo Forza Italia, UDC, AN e persino una lista civica alle regionali per Burlando, quindi a sostegno del Centro Sinistra e oggi è in 'Azione' con Calenda. Quindi trovo curioso che mi si venga a contestare il fatto che la mia possa o non possa essere una lista civica".

Le è stato contestato anche di non essersi espresso durante gli ultimi 5 anni mentre oggi non ha risparmiato critiche all'opposizione uscente. "Intervengo oggi - dice il candidato sindaco - così come farò in tutta la campagna elettorale perchè non faccio parte dell'opposizione in consiglio comunale. Manni, invece, è stato candidato sindaco nel 2017, insieme a Roberto Orengo, oggi capogruppo, della lista risultata perdente alle scorse elezioni. Luca Napoli (consigliere comunale de Il Passo Giusto, appartenente al PD ndr) ha fatto il suo lavoro con le sue istanze e interpellanze e per me ha fatto un buon lavoro. Trovo fuori luogo che sia stato tirato in ballo Napoli, dai suoi stessi colleghi di opposizione e al massimo sarà Luca se vorrà, a rispondere".

Poi c'è anche la questione sulle pratiche urbanistiche, il piano regolatore e l'adozione di un PUC per Taggia. "Manni è stato per 10 anni assessore all'urbanistica. Ha speso circa 300mila euro per fare un nuovo PUC e non è riuscito comunque ad approvarlo, peraltro fatto decadere da Conio una volta diventato sindaco. Manni l'ha solo adottato ma non approvato, per di più a fine mandato sapendo che non ci sarebbe stato il tempo per arrivare all'approvazione. Quindi o Manni è un incompetente e non credo proprio oppure era sua intenzione non fare approvare il PUC".