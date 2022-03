Bordighera: i colori della bandiera ucraina colorano la rotonda delle Sirene, Ingenito “Segnale forte dalla città”

Bordighera accende le luci per omaggiare e sostenere il popolo ucraino colpito dalla guerra che si sta combattendo. Sono blu e gialli, come i colori della sua bandiera, i fasci di luce dei fari che illuminano la rotatoria delle Sirene di corso Europa, già illuminata di rosso per ricordare le vittime di femminicidio in Italia e nel mondo.



Un luogo che si presta ad immagini e messaggi di questo tipo, semplici e importantissimi. Solidarietà e vicinanza all'Ucraina, sperando che la luce, appunto, possa tornare presto a risplendere, scacciando via le buie notti di guerra.



“Un segnale forte della città che si pone al fianco del popolo ucraino, in senso di solidarietà, per una guerra che sta creando problemi enormi ad una popolazione che sta vivendo una sofferenza davvero ingiustificata” commenta il sindaco Vittorio Ingenito.