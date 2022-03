Tre ori, due argenti ed un bronzo per la Canottieri Sanremo alle regate regionali di canottaggio a Genova.

Tre ori due argenti ed un bronzo per la Canottieri Sanremo alle regate regionali di canottaggio svoltesi a Genova Prà e valide come qualificazioni per il Meeting Nazionale di Piediluco.

Il primo oro arriva dal "due senza" ragazzi (under 17) dei gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla che purtroppo privi di avversari fanno comunque un'ottima tirata controvento a cronometro facendo segnare il miglior tempo di giornata tra singoli, doppi e due senza da razzi a senior, conquistando così la qualificazione.

Il secondo oro è appannaggio di Elena Cioni che nel singolo 7:20 allieve C (13 anni) stacca nettamente le sue avversarie di serie e fa segnare il miglior tempo di categoria, e ponendosi tra le protagoniste del prossimo meeting nazionale di Candia.

Oro in chiusura per il "quattro di coppia" ragazzi di Roberto Strazzulla, Diego Consonni, Lorenzo De Bernardi, Alberto Strazzulla con 6" di vantaggio sulla Velocior di La Spezia e più ampi margini sugli altri avversari.

I due argenti arrivano dal doppio cadetti (14 anni) di Andrea Enotarpi e Andrea Maudena e dal doppio misto under 17 di Simone Zaffanelli e Matilde Bianchi.

Completa il medagliere dei matuziani il bronzo nel doppio under 17 di Simone Zaffanelli e Diego Consonni che, secondi in batteria dietro l'Elpis, in finale conquistano il terzo posto dietro Elpis e Velocior, confidando nel ripescaggio dei terzi in vista di Piediluco.

La soddisfazione del Coach Renato Alberti e del Presidente Sergio Tommasini, oltre che per le medaglie, é per l'inserimento tra i medagliati di nuove leve del canottaggio sanremese che rendono di squadra le già ottime prestazioni dei gemelli Strazzulla, contro i quali in Liguria nessuno ha schierato equipaggi in questa regata selettiva.