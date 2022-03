Pallavolo: fine settimana in chiaroscuro per le formazioni dell'Imperia Volley

Settimana di risultati in chiaroscuro per i ragazzi e le ragazze dell’Imperia Volley. Grande prestazione della serie D Femminile che esce sconfitta solo al tie break con la capolista Virtus Sestri Genova, passo falso della D Maschile nello scontro diretto con il Gandolfi Marmi Carcare. Nei campionati giovanili prosegue la corsa al vertice della formazione U16, bene anche i ragazzi dell’U17.

Campionato Regionale serie D/F

Virtus Sestri GE - Imperia Volley 3 – 2 (24/26-24/26-25/20-25/20-15/6)

Ci sono volute due ore e 17 minuti alla capolista Virtus Sestri per avere ragione delle giovani atlete dell’Imperia Volley. Sul rinnovato parquet del Centro Polifunzionale Tea Benedetti le imperiesi tornano a casa con un prezioso punto contro le esperte genovesi, formazione che dopo 11 giornate guida la classifica con nove incontri vinti e solo due sconfitte.

Campionato Serie D/M

Imperia Volley – Gandolfo Marmi Carcare 1 – 3 (27/25-14/25-16/25/18/25)

Sono i valbormidesi della Gandolfo Marmi ad aggiudicarsi lo scontro valevole per la terza posizione utile al passaggio di categoria. Dopo aver vinto ai vantaggi il primo set, Sbarra e compagni subiscono la rimonta della formazione savonese che si aggiudica meritatamente l’incontro.

Campionato U17 M

Imperia Volley – Impresa Edile AMG Sanremo 0 – 3 (17/25-19/25-20/25)

Albisola Pallavolo Blu – Imperia Volley 1 – 3 (19/25-19/25-26/24-25/27)

Campionato U16 F/B

Imperia Volley – Gabbiano Andora 3 – 0 (25/11-25/14-25/9)

Settimo successo consecutivo per le ragazze di coach Gavi e Menegatti che si assicurano con un turno di anticipo il primo posto della classifica del girone B, che le permetterà di giocare in casa come testa di serie la 2^ fase nel triangolare del 03 aprile.

Campionato U18 F/A

Imperia Volley – Sushi House NLP Sanremo 0 – 3 (6/25-8/25-14/25)

Campionato U19 F/A

Albenga Volley – Imperia Volley 3 – 2 (15/25-24/26-25/12-25/18-15/7)

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley A – San Pio X Loano 0 – 3 (13/25-15/25-15/25)

Campionato 3Div.ne/A

Imperia Volley – San Giovanni Ospedaletti 2 – 3(25/21-22/25-25/27-25/13-6/15)