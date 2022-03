Pallacanestro: sconfitta casalinga per il Bvc Sanremo nella prima partita della fase a 'orologio'

Bvc Sanremo-Villaggio Cogorno 57-76 (23-12, 11-24, 16-25, 7-15)

Bvc Sanremo: Deda 8, Massa 10, Tacconi Davide 12, Tacconi Daniele 8, Sartore 10, Markishiq Loris 4, Markishiq Dennis 5, De Febis, Fiorini, Filippi, Gastaud. Coach: Alessandro Veneziano.

Villaggio: Baratelli 4, Beltrami 7, Zippo E. 1, Ostigoni 2, Zippo D. 2, Magagnotti 18, Ravera 4, Enoyoze 9, Chiartelli 3, Toschi 26. Coach: Fabrizio Canepa.

Niente da fare per il Bvc Sanremo nella prima partita casalinga della fase a orologio. La squadra matuziana ha, infatti, perso con il Villaggio Cogorno, team di alta classifica, nonostante un ottimo inizio di match.

“Abbiamo tenuto il risultato in bilico per oltre metà gara, calando però alla distanza. Dal punto di vista tecnico non siamo stati capaci di difendere con efficacia sul perimetro, permettendo ai nostri avversari di realizzare ben 13 canestri da tre punti” ha detto a fine match il coach del Bvc Alessandro Veneziano.