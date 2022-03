Pallacanestro: il Ventimiglia Basket si impone in trasferta contro l'Imperia 85 a 51

Domenica da ricordare per l'under 17 del sodalizio cestistico Ventimiglia/Bordighera. I ragazzi di Favari e Faedda hanno sfoderato una prestazione maiuscola in trasferta ad Imperia, imponendosi sonoramente con il risultato di 85 a 51.

Partita a senso unico per il team ponentino, avanti per tutto il match e tutti concentrati dal primo all'ultimo minuto, nonostante le defezioni di alcuni elementi che hanno portato la squadra ad avere solo nove giocatori a referto.

Nonostante il clima da partita clou del girone A del campionato u17/Silver, con un tifo ai limiti dell'educazione sportiva sugli spalti della Palestra Maggi, i ragazzi in maglia biancorossa non hanno perso mai la testa ed hanno ribaltato la differenza canestri dello scontro diretto dell'andata, portandosi ora in testa alla classifica, quando manca una sola partita da recuperare.

Sugli scudi Paraschivu e Fusco, autori di 25 punti a testa, ma tutti e nove i ragazzi hanno dato davvero tutto fino all'ultimo secondo.

Il lavoro di questi mesi, nonostante le difficoltà del Covid sta dando i suoi frutti ed i coaches sanno che questa vittoria può servire da impulso positivo per il trimestre finale della stagione, a partire da domenica 13 marzo dove al Palazzetto di Bordighera l'under 16 giocherà una partita fondamentale nel campionato Gold contro i pari età di San Diego La Spezia".





Tabellino RA.NA.BO.: Fusco 25, Paraschivu 25, Lupi 11, Campisi 8, Barbieri S. 6, Tufo 4, Mariotti 3, Barbieri D. 2, Nichols 1, Cascià. Coach: Faedda, Favari.