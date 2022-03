Altri quattro giovani della Sanremese in prova alla Sampdoria: oggi per loro allenamento a Genova

Nella giornata di oggi ben quattro giocatori del settore giovanile della Sanremese Calcio sono stati chiamati per un allenamento con i pari età della Sampdoria presso il campo sportivo di Villa Gavotti, a Genova.



Alle 15 è toccato a Simone Loffredo (classe 2010), mentre poco più tardi è stata la volta di Andrea Denitto, Simone Guglielmi e Giacomo Todaro (classe 2011).



Ancora una soddisfazione, dunque, per la Sanremese e per i suoi tesserati, sempre sotto gli occhi delle società professionistiche.