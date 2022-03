‘Un caffè per le donne’: è questa l’iniziativa della Regione Liguria che, domani vedrà l’Assessore Simona Ferro in versione ‘itinerante’, per essere insieme alle donne nei quattro capoluoghi di provincia.

Il ‘tour’ sarà inaugurato proprio a Imperia, alle 9.30 nello storico Caffè Piccardo di piazza Dante, dove l’Assessore Ferro incontrerà i media. Gli spostamenti sono previsti poi a Savona alle 11.30, a Genova alle 13.30 e a Spezia alle 16.