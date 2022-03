8 Marzo, domani webinar della Cigl: “Il protagonismo delle donne nella ripresa, per il lavoro di qualità, in sicurezza”

Domani, 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, La Camera del Lavoro di Imperia parteciperà alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl, Uil nazionali sul tema donne e lavoro. Un webinar dal titolo “Il protagonismo delle donne nella ripresa, per il lavoro di qualità, in sicurezza” che verrà trasmesso dalla sede Cnel a partire dalle ore 9.30 sui siti e account social degli organizzatori.



Dopo i saluti del presidente del Cnel, Tiziano Treu, si susseguiranno i tre panel in programma. Il primo, “Lotta alla precarietà”, verrà introdotto dalla segretaria confederale della Uil Ivana Veronese, e concluso dal segretario generale della Cisl Luigi Sbarra. Sarà la responsabile politiche di genere della Cgil Nazionale, Susanna Camusso, ad aprire il secondo dibattito sulla “Sicurezza e prevenzione”. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri. “Pnrr” è il titolo del terzo e ultimo panel, nel quale prenderanno la parola la segretaria confederale della Cisl Daniela Fumarola per l’introduzione e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini per le conclusioni.

L’evento sarà presentato da Monica Setta, giornalista e conduttrice di ‘Uno mattina in fSarà possibile seguire la diretta, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, sui seguenti canali:



- pagina Facebook Camera del Lavoro di Imperia



- ‘Collettiva’ Cgil www.collettiva.it<http://www.collettiva.it/>amiglia’



