Tiro con l'Arco: glia arcieri San Bartolomeo a Genova al campionato regionale indoor

Bella giornata di sport al campionato regionale indoor. Ieri e oggi a Genova si è svolto il campionato regionale indoor di tiro con l’arco. Gli arcieri San Bartolomeo vi hanno partecipato con 7 atleti.

Veniamo ai risultati.

Nella divisione olimpica tra i master maschili 11 °posto per Cesare Argento.

Nelle allieve femminili buon debutto in gara per Valeria Prette che si piazza al 7 posto.

Passiamo alla divisione arco nudo.

Bellissimo 3 posto per Lucia Lenzi, che stabilisce il suo record personale, nelle senior femminili.

Tra i master maschili prende la medaglia d’argento Cesare Prette e quella di bronzo Maurizio Gabrielli. Si piazza all’11 °posto Giuseppe Capalbo e al 16° Davide Piana.

La squadra master maschile arco nudo con Prette, Gabrielli, Capalbo si aggiudica il campionato regionale.

Si è chiusa in bellezza la stagione indoor per gli arcieri gialloblù, che, dal prossimo mese, inizieranno la stagione di gare all’aperto.