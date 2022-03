Pallapugno, l'Imperiese cede 8-4 alla SubalCuneo nella prima amichevole stagionale. Il commento del battitore Raviola

Nella prima amichevole stagionale, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese esce sconfitta per 4-8 dalla SubalCuneo. Nonostante la pioggia dei giorni scorsi, il terreno dello sferisterio di Dolcedo regge bene e le due squadre mettono così in mostra una vivace contesa, sotto gli occhi di una cinquantina di spettatori.

Imperiese che inizialmente era schierata con Raviola alla battuta, Benso, Iberto e Novaro e l’ingresso di Giordano nella seconda parte di gara.

E’ stato un buon test, della durata di due ore, per i ragazzi di Mariano Papone che hanno conteso parecchi giochi alla caccia unica del 40-40. I parziali (0-3; 3-3; 3-5; 4-5; 4-8) hanno visto poi prevalere la squadra piemontese. Raviola e compagni hanno accresciuto la ‘confidenza’ con lo sferisterio di Dolcedo e già il prossimo sabato (12 marzo) torneranno in campo per l’amichevole contro la Canalese di Battaglino.

Al termine del match, Federico Raviola ha commentato:” Amichevole giocata su buoni ritmi contro un avversario agguerrito, venuto qua per fare un bell’allenamento. Quindi è stato sicuramente un test utile. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti e migliorare la quadra in campo ma la preparazione sta procedendo bene. Devo affinare la confidenza con il campo di Dolcedo e sentirlo più mio.”