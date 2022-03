Calcio, Serie D: l'Imperia si regala la doppia festa: al 'Ciccione' battuto il Derthona 3-1

IMPERIA – DERTHONA 3-1 (22’, 65’ Lupoli, 64’ Cassata; 84’ Akouah)

IMPERIA – Caruso; Fazio, Mara, Virga; Losasso, Colantonio (92’ Castaldo), Giglio cap. Deiana, Coppola; Cassata (85’ Foti), Lupoli (75’ Cappelluzzo). All.: Soda

DERTHONA – Teti cap.; Todisco (80’ Giura), Procopio, Galliani, Emiliano, Grieco (66’ Kantè), Speranza (78’ Akouah), Filip, Diallo, Manasiev, Romairone (46’ Saccà). All.: Zichella

Ammoniti: Speranza, Emiliano, Filip, Manasiev (D); Losasso, Giglio (I)

Recupero: 3’ nel primo tempo, 4’ nel secondo

L'Imperia si regala una doppia festa al 'Ciccione': dopo le celebrazioni per la presenza 274 di Giglio, arriva anche il vittorioso 3-1 sul Derthona.

Cori e spettacolo sulle gradinate con le tifoserie gemellate che vantano una lunga amicizia. Mister Soda vara un’Imperia con molti locali: capitan Giglio, faro del centrocampo e della festa odierna, davanti alla difesa a tre con Fazio e Virga ai lati di Mara; sulla mediana c’è l’ex della partita Colantonio accanto al numero 8 e davanti Cassata fa da spalla a Lupoli.

Dopo le celebrazione per la presenza numero 274 di Giglio, comincia una contesa poco divertente e dove si conta sostanzialmente soltanto l’occasione del gol. Al minuto 22, Virga rimette dentro l’area una corta respinta e Lupoli, partito sul filo del fuorigioco, insacca. Il Derthona prova la reazione immediata con Todisco, da azione d’angolo, ma il flipper innescato viene bloccato da Caruso, oggi preferito a Cefariello. Tolti un paio di bolidi dalla distanza, nei primi 45 minuti si segnalano più ammonizioni che tiri.

Nell’intervallo, mister Soda opera il primo cambi: Tommaso Morchio rileva l’infortunato Losasso. Per il terzino classe 2004 è un week-end da incorniciare: ieri, ha segnato il momentaneo vantaggio nel derby Juniores (poi finito 1-1) e oggi fa l’esordio assoluto nei grandi.

Poco dopo l’ora di gioco, l’Imperia prende il largo ed ipoteca i tre punti. Al 64’ Cassata si invola verso la porta del Derthona, scarta Teti e sigla la settima rete stagionale.

Un minuto più tardi, ancora Cassata si rimette in proprio e il suo tiro sporcato si trasforma in un assist che Lupoli tramuta nella doppietta personale.

Gli ospiti provano una reazione con le folate di Saccà: in particolare è miracoloso Caruso, sulla conclusione ravvicinata del fantasista, ad un quarto d’ora dalla fine. Il portiere nuovamente si ripete al minuto 84 ma nulla può sul tap-in del neoentrato Akouah che accende il finale. Ma non basta per riaprire la contesa.

Alla fine sono tre punti (24 totali in classifica) che ridanno ossigeno ai neroazzurri e così si accorcia la zona playout.