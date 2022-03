Calcio, playout Eccellenza. L’Ospedaletti sbatte contro il muro del Cadimare, al ‘Ciccio Ozenda’ finisce 0-0 (Video)

Al ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti va in scena il primo atto del mini campionato playout. Per l’impegno contro il Cadimare mister Maiano recupera gran parte dei titolari, out il solo Fici al quale si aggiungono gli under Facente e Saih.

Sin dai primi minuti il pallino del gioco è in mano orange, con gli ospiti chiusi nella loro metà campo ad attendere l’iniziativa avversaria. Ospedaletti pericoloso già al 7’ quando Negro incorna sul calcio d’angolo battuto da Martelli, palla sul fondo. Dieci minuti più tardi è Aretuso a tentare la conclusione con il suo destro che esce di poco. Al 25’ Alasia recupera un pallone prezioso in area, prova il mancino a giro ma non inquadra lo specchio.

Quattro minuti più tardi grande chance orange con il calcio di punizione battuto da Alberti sul quale è decisivo l’ottimo intervento di Bertagna che si distende sulla propria destra e devia in angolo.

Nella prima frazione il Cadimare colleziona solamente cartellini gialli nel tentativo di spezzare il ritmo orange. Nessuna occasione degna di nota da parte degli ospiti.

Ad inizio ripresa passano pochi secondi e il Cadimare fa vedere per la prima e unica volta dalle parti di Frenna con il tiro di Naclerio che si spegne sul fondo. Anche nella ripresa si ripropone lo stesso schema dei primi 45 minuti con l’Ospedaletti che prova a manovrare e il Cadimare rintanato nella propria metà campo mai pericoloso se non con qualche velleitario tentativo dalla distanza.

Al minuto 84 l’Ospedaletti trova il vantaggio con una spettacolare prodezza di Ambesi, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. Sul finire la gara si fa più accesa, gli animi si scaldano e gli ospiti rimangono in 10 con l’espulsione di Noto per somma di ammonizioni.

L’Ospedaletti prova il tutto e per tutto sino al quarto minuto di recupero, ma il muro del Cadimare regge e il triplice fischio del direttore di gara sancisce lo 0-0.

Ospedaletti: 1 Frenna, 2 Negro, 3 Ferrari, 4 Martini (56’ 15 Schillaci), 5 Ambesi, 6 Alberti, 7 Salmaso (72’ 16 Cambiaso), 8 Aretuso, 9 Alasia, 10 Martelli, 11 Galiera (77’ 18 Genovese)

A disposizione: 12 Ventrice, 13 Valcelli, 14 De Mare, 17 Barbagallo, 19 Cassini, 20 Rovere

Allenatore: Christian Maiano

Cadimare: 1 Bertagna, 2 Noto, 3 Della Pina, 4 Liguori, 5 Bertano, 6 Costa, 7 Naclerio, 8 Lazzoni (90’+1 13 Dell’Amico), 9 Corvi Dallara (72’ 14 Oeran), 10 Ballani, 11 Bertolla

A disposizione: 12 Rossi

Allenatore: Marco Cenderelli



Arbitro: Sig. Guglielmo Noce (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Giuseppe Nicolosi (Genova); 2° Sig. Mario Preci (Savona)



Ammoniti: Lazzoni, Liguori, Ballani, Costa, Negro, Naclerio, Cambiaso

Espulsi: Noto