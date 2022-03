Calcio: Eccellenza, fase play-out: nell'incontro d'esordio, solo un pareggio per il Ventimiglia contro il Varazze. Finisce 1-1

Un opaco Ventimiglia, ottiene solo un pareggio fra le mura amiche contro un buon Varazze che ottiene perciò un punto più che meritato. Già dalle prime battute, si era evidenziato l'approccio molle instaurato dai frontalieri che avevano difficoltà ad imporre il proprio gioco tanto che, la prima conclusione a rete era degli ospiti al 16'. Bottino filtra in verticale un bel pallone per Filippone che anticipando l'uscita del portiere calcia mettendo di poco a lato. Il Ventimiglia, al primo squillo passa in vantaggio: occorre una perla del giovane Sparma che al 29', approfittando del corridoio libero davanti a lui, a tutto il tempo per sistemarsi la palla sul piede per poi calciare a rete dal vertice alto a circa venti metri dalla porta indirizzando il pallone all'incrocio con precisione chirurgica.



La reazione del Varazze non si fa attendere e al 36' Filippone suggerisce per Tracanna un bel pallone il cui tiro si perde di poco a lato. Nella ripresa l'azione offensiva degli ospiti si fa più pressante, il Ventimiglia abbassa troppo il suo baricentro e non riesce più a costruire azioni degne di nota, provando solo con qualche rilancio dalle retrovie. Le azioni offensive del Varazze sono continue: al 3' girata di Bottino di poco a lato. Al 18' tiro di Leggio respinto da Scognamiglio al 26' colpo di testa di Tracanna di poco alto. Il pareggio è nell'aria e giunge al 32' con Bottino che con un rasoterra diagonale batte Scognamiglio. Il Ventimiglia, se vorrà salvarsi dovrà in futuro offrire ben altro atteggiamento, solo le vittorie, come si sa portano punti e bisogna conquistarsele. Così le squadre sono scese in campo.



Ventimiglia: Scognamiglio, Addiego, Ierace, Ala, Musumarra, Salzone, Sparma, Trotti, Eugeni, Ventre, El-Khayari. Sono subentrati: Allegro, Bestagno, Rea, Mamone e Calcopietro. Allenatore: Luccisano.

Varazze: Faggiano, Cavallone, Rossi, Severi, Andreoni, Brini, Filippone, Caruso, Tracanna, Bottino, Leggio. Sono subentrati: Iardella, Ruffo, Tedesco.

Allenatore: Mazzocchi. Arbitro: Mattia Romeo (Sez. Genova). Assistenti: Noureddine Benov e Gezim Rushanaj entrambi della Sez. di Genova.