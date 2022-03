76ª Due Valli ad Arma di Taggia: vincitore omaggia l’Ucraina, Bastiani “Grande prova, ora il mondiale nel 2023” (Foto)

E proprio al Mondiale guarda Raffaello Bastiani, consigliere comunale di Taggia con delega allo sport: “È stato sicuramente un successo, questa tre giorni ha dimostrato come Taggia sia palcoscenico perfetto per questa tipologia di eventi sportivi anche di alto livello. In poche ore è stato tutto sistemato e tutto pulito. Un aspetto importante se si considera che le prove si sono svolto soprattutto sulle nostre amate spiagge. Complimenti all’organizzazione, al MC Sanremo, al presidente Danilo Benza, alla Croce Rossa, al Cna Circolo Nautico Arma per il supporto alla gara, al Sindaco Mario Conio, presente oggi con una parte del gruppo, Barbara Dumarte, Giancarlo Ceresola, Espedito Longobardi. Un ringraziamento all’assessore della Regione Liguria al turismo Gianni Berrino, al Consigliere Regionale Veronica Russo, al Sindaco Manuela Sasso e alle altre autorità che sono passate a salutare. Non ultimo un ringraziamento ai volontari che hanno lavorato ininterrottamente per questa settimana e alla cittadinanza di Arma che ha ospitato il circus del Campionato Assoluti d’Italia. Questa edizione della Due Valli è stata sicuramente una prova in vista dell’anno venturo. Ora guardiamo con ambizione al 2023 quando Taggia ospiterà un altro evento davvero importante: il Mondiale. Non vediamo l’ora” ha concluso Bastiani.

In allegato la classifica