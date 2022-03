Come scegliere la casa giusta

La scelta di una nuova casa può essere un'esperienza stressante. Come fai a sapere se sei nella posizione migliore? E se ti ispirano due potenziali case allo stesso modo? E se ci sono problemi seri che non puoi aggiustare? Devi affrontare queste e altre domande quando scegli una nuova casa e, dato che si tratta di un acquisto molto importante, è essenziale rispondere in modo tempestivo intelligente.

Usa saggiamente la calcolatrice e segui l’istinto

Il modo migliore per iniziare la tua avventura di acquisto di una casa è assicurarti che il tuo budget sia in ordine in modo da conoscere i tuoi limiti di spesa. Prima di trasformare in realtà la casa dei tuoi sogni, devi assicurarti di potertelo permettere.

La decisione di acquistare un immobile nuovo o precedentemente di proprietà può dipendere anche dal budget. Tutti vorremmo avere una splendida villa o un attico di lusso, ma essere realistici nelle tue scelte immobiliari ti aiuta a evitare un incubo finanziario futuro.

Inoltre, è importante cercare altre spese associate a una proprietà e calcolare se te lo puoi permettere. Una piscina nel cortile è una risorsa interessante in una nuova casa, ma le spese di manutenzione della piscina possono davvero aumentare, come anche la scelta di avere o meno un giardino. Inoltre, una proprietà con soffitti più alti è più costosa da riscaldare in inverno.

Bisogna considerare poi anche le bollette nella tua nuova casa: è vero che le offerte su luce e gas proposte dai vari fornitori possono aiutare a risparmiare, tuttavia se la casa non è sufficientemente forte a livello di efficienza energetica, si rischia di spendere molto. Dovresti stimare i costi nascosti come questi e inserirli nel tuo budget prima di accettare di acquistare immobili.

Se stai cercando di valutare per l'acquisto e non sei completamente coinvolto o non vedi l'ora di viverci, probabilmente non è la casa che fa per te. Non importa quanto sia buono, ricorda che è qui che vivrai. Il tuo istinto può aiutarti.

Secondo un agente immobiliare esperto, se entri in una casa e inizi a immaginare rapidamente dove andrebbero i tuoi mobili, è un buon segno che potrebbe essere la tua corrispondenza. Se la casa rientra nel tuo budget e soddisfa gli altri requisiti, considera l'acquisto.

Scegli una casa che fa per te. Senza essere precipitoso

Alcune persone si sacrificano per avere una proprietà in campagna con una vista mozzafiato, ma possono vivere in una casa con una cucina molto piccola. Certo, la casa fuori città è in una posizione tranquilla e puoi risparmiare molto vivendo fuori città, ma per quanto riguarda il pendolarismo?

È sempre una buona idea fare un elenco delle caratteristiche che stai cercando in una casa e classificarle in termini di importanza. Ad esempio, preferiresti vivere vicino al lavoro piuttosto che avere un grande cortile?

Non è mai bello precipitarsi in qualcosa nella vita, e questo è particolarmente vero quando acquisti una casa in cui vivrai per un decennio o anche per il resto della tua vita. Una volta che ti sei finalmente deciso quale casa desideri, considera di aspettare da uno a tre giorni prima di concludere l’acquisto.

Questa pausa pre-acquisto può essere un po' rischiosa se pensi che la casa stia per essere acquistata da un'altra persona, ma può anche fornire una prospettiva fresca e chiara per assicurarti di aver selezionato la casa perfetta per te e la tua famiglia.

Dal punto di vista delle tue finanze, è anche possibile trovare diverse alternative, e scegliere se affittare, acquistare o costruire. Pertanto, è molto importante tenere a mente quale soluzione soddisfa meglio le tue esigenze attuali e future, poiché potresti voler ampliare la tua famiglia o inserire un ufficio in casa, per esempio.