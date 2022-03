Covid, Toti: “Più di 1.200 prime dosi somministrate in sei giorni. Novavax sta convincendo gli scettici, dando un nuovo impulso alla campagna vaccinale”

“L’arrivo del vaccino Novavax ha dato nuovo impulso alla campagna vaccinale, anche se due terzi dei liguri questa settimana ha scelto ancora il 'vecchio' vaccino a mRNA: negli ultimi sei giorni infatti sono state 1.226 le prime dosi effettuate, di queste le somministrazioni con il vaccino proteico sono state 454, raccogliendo quindi una platea di scettici che senza il Novavax probabilmente non si sarebbe vaccinato. Nella fascia tra i 5 e gli 11 anni invece le prenotazioni sono 24.549 mentre sono 131 quelle per la quarta dose che viene somministrata agli immunodepressi”. Così il presidente e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento della campagna vaccinale in Liguria.



“Auspico - ha aggiunto il presidente Toti - che il mese di aprile possa portare ad un definitivo ritorno alla normalità, con un futuro segnato dalla ripresa economica e con la capacità di trasformare la crisi che abbiamo vissuto in questi anni in un'opportunità di ripartenza con le risorse che arriveranno attraverso i fondi del PNRR. Ripartiamo grazie ai quei liguri (1.254.857, più del 90% della popolazione) che si sono vaccinati, consentendo alla nostra regione e al Paese di poter di nuovo pensare ad un futuro senza restrizioni. I dati ci dicono infatti che stiamo andando nella giusta direzione, con un’incidenza che continua a scendere e che si attesta nell’ultima settimana a 430 casi ogni 100mila abitanti (398 a Savona, 375 a Spezia, 269 a Imperia, 468 a Genova)”.