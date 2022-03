Covid, 59 positivi in provincia di Imperia dove continua a calare la pressione ospedaliera: stabili i ricoverati in terapia intensiva

Sono 818 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 6.679 tamponi effettuati, di cui 2.213 molecolari e 4466 test rapidi antigenici. In provincia di Imperia i nuovi casi sono 59, 151 a Savona, 489 a Genova e 115 a La Spezia. Quattro invece, riconducibili a persone che non hanno la residenza in Liguria.

In Liguria si registra un solo decesso. Si tratta di un uomo di 79 anni morto, venerdì scorso, all'ospedale di Sarzana.

Nella nostra provincia scende il dato dei positivi in totale che oggi si attesta a 1.316 (-21 rispetto a ieri) e diminuiscono di tre unità i ricoverati al 'Borea' di Sanremo dove in totale si trovano 37 pazienti. Restano stabili le persone in terapia intensiva (3).

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.301.198 (2.213)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.539.932 (+4.466)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 351.025 (+818)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.783 (-141)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.316 (-21)

Savona 2.012 (+16)

Genova 7.189 (-89)

La Spezia 1.570 (-53)

Residenti fuori regione o estero 296 (-2)

Altro o in fase di verifica 400 (+8)

Totale 12.783 (-141)

Ospedalizzati: 259 (-1); 17 in terapia intensiva*

Asl1 37 (-3); 3 (=) in terapia intensiva

Asl2 54 (+2); 2 (+1) in terapia intensiva

San Martino 53 (+3); 2 (=) in terapia intensiva

Galliera 44 (+1); 3 (=) in terapia intensiva

Gaslini 3 (-2); 1 (=) in terapia intensiva

Villa Scassi 36 (+1); 4 (=) in terapia intensiva

Asl4 Sestri Levante 12 (+1) 1 (+1) in terapia intensiva

Asl4 Lavagna 1 (+1) nessuno in terapia intensiva

Asl5 Sarzana 15 (-4) nessuno in terapia intensiva

Asl5 Spezia 4 (-1); 2 (=) in terapia intensiva

* 8 non vaccinati, 9 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 12.513 (-142)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 333.108 (+958)

Deceduti: 5.134 (+1);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 76 (-1)

Asl2 410 (-6)

Asl3 1.312 (-3)

Asl4 173 (-250)

Asl5 135 (+12)

Totale 2.106 (-239)

Dati vaccini 6/03/2022 ore 13.00:

Consegnati: 3.476.332

Somministrati: 3.411.792

Percentuale vaccini somministrati su consegnati: 98%